Saluzzo: a sbloccare l'impasse sull'ex Palazzo di Giustizia potrebbe essere l'Onorevole Andrea Giorgis

Potrebbero esserci novità sull’iter che dovrebbe consentire alla Città di Saluzzo di rientrare nel pieno possesso dell’ex Palazzo di Giustizia (in cui attualmente operano ancora i Giudici di Pace), l’utilizzo del quale sarebbe strategico per diversi servizi pubblici cittadini.

Risale infatti a qualche settimana fa il coinvolgimento da parte del Comune, grazie all’interessamento degli Onorevoli Chiara Gribaudo e Andrea Giorgis, Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, al quale il Sindaco ha consegnato una dettagliata relazione che riassume tutte le tappe della vicenda, il cui contenuto è stato in parte anche illustrato nell’ultima seduta del Consiglio Comunale.

Come si ricorderà, nel caso dell’ex Palazzo di Giustizia di Saluzzo, la restituzione al Comune non è finora andata a buon fine, a causa della norma secondo la quale possono essere restituiti soltanto gli edifici per i quali non vi siano mutui in corso. Nel caso di Saluzzo, i mutui esistenti sono stati rinegoziati direttamente dal Ministero e sono interamente a carico dello Stato, e logica vorrebbe che non dovrebbero esservi impedimenti.

Immediato è stato l’interessamento alla vicenda da parte del Sottosegretario Onorevole Giorgis, che si è attivato direttamente presso il Ministero per le iniziative del caso, alla ricerca di soluzioni tecniche che consentano di superare la situazione di stallo, e che proprio in questi giorni sono in corso di approfondimento.

Si confida nel buon esito che consentirebbe di poter riutilizzare spazi ampi e molto funzionali, ormai vuoti da alcuni anni, valorizzando così un patrimonio prezioso ed indispensabile per tutti i cittadini saluzzesi.