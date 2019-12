Valdieri: Bruno Rosano agli Appuntamenti sotto l'Asta

Appuntamenti sotto l'Asta, la rassegna dedicata alla montagna di Sant'Anna di Valdieri, sabato 14 dicembre, ospita Bruno Rosano.

Nativo della Val Maira, il protagonista della serata ha svolto un’intensa attività scialpinistica riassunta nella guida Charamaio en Val Mairo (Nevica in Val Maira) e diverse altre pubblicazioni.Rosano ama i grandi silenzi della neve e, nell’andar per cime con gli sci, ha cercato di far conoscere la "sua" piccola valle a chi sa emozionarsi per un fiocco di neve, a chi sa ancora apprezzare il profumo del mattino o ama inebriarsi della brezza sui colli. E continua a farlo ancora oggi dopo il trapianto di cuore.Appuntamento presso la Casalpina, alle 17.30.

La rassegna è un’iniziativa della comunità di Sant’Anna di Valdieri con la collaborazione delle Aree protette Alpi Marittime e dell’Ecomuseo della Segale.Appuntamenti sotto l’Asta proseguirà il 22 dicembre con la presentazione del film “A dorso di mulo” a cura della videomaker Elena Galliano e i gestori di rifugio Marco e Paolo Giraudo.

Il 26 dicembre, la scrittrice e giornalista Linda Cottino presenterà “Nina devi tornare al Viso” con la partecipazione di Irene Borgna, antropologa e guida parco.