Bra, tre veicoli coinvolti in un tamponamento in località Borgo Nuovo

Lesioni fortunatamente non gravi quelle rimediate dai conducenti – due uomini e una donna – delle tre auto coinvolte nel tamponamento verificatosi questa mattina a Bra, lungo la Statale 231 in località Borgo Nuovo, all’incrocio per frazione Macellai di Pocapaglia.

Erano da poco passate le ore 8 quando per ragioni in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine tre auto si sono violentemente tamponate.

Il sinistro ha coinvolto una Volkswagen Golf condotta da un uomo, un Fiat Ulisse, anch'esso guidato da un uomo e una Opel Corsa con al volante una donna.

Ad avere la peggio è stata l'utilitaria, trovatasi in mezzo agli altri due veicoli. Il veicolo è risultato seriamente danneggiato, mentre i tre conducenti sono stati condotti per le cure del caso al Pronto Soccorso dell’Ospedale "Santo Spirito" di Bra, tutti con prognosi comunque inferiori ai dieci giorni.

Sul posto, oltre alle ambulanze dell’emergenza sanitaria 118, è intervenuta la Polizia Municipale di Bra, impegnata nei rilievi di rito e nella gestione della viabilità, che considerata anche l’alta mole di mezzi in transito su quella tratta in quell’ora di punta, ha fatto registrare importanti rallentamenti in tutta la zona.