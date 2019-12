Intervento dei Carabinieri di Savigliano questo pomeriggio, martedì 10 dicembre, verso le 16, in viale del Sole a Savigliano per un furto in una tabaccheria.

I due presunti autori sono stati segnalati dallo stesso proprietario del locale.

I militari intervenuti sul posto stanno ora facendo gli accertamenti per verificare la loro versione dei fatti.