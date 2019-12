Rovesciati i mobili e scaricato a terra un estintore a polvere: vandali in azione nella notte al centro anziani di Fossano (VIDEO)

Sono entrati per spaccare tutto. Un gruppo di vandali si è introdotto nella notte fra lunedì 9 e martedì 10 dicembre nei locali del centro anziani in piazza Divisione Alpina Cuneense a Fossano.

Hanno rovesciato i mobili e distrutto ogni cosa capitata loro a tiro. Hanno persino scaricato a terra un estintore a polvere. Se ne sono andati lasciando porta e finestra spalancate e bottiglie rotte di birra e vodka vicino all'ingresso.

Guarda il video:

A dare l'allarme questa mattina alle 8,15 la consigliera comunale Rosanna Oliosi. Alle 8,30 il sindaco Dario Tallone ha fatto un sopralluogo per accertarsi di persona della situazione: “Si è trattato di un vero e proprio atto di vandalismo. Chi vuole rubare non distrugge ogni cosa. Un gesto da condannare. Sicuramente è accaduto nella notte perché ogni mattina il guardiano del parco fa un giro dell'area per pulire. Ci sono telecamere di videosorveglianza che però non riprendono quell'angolo. Purtroppo è un problema quasi quotidiano all'interno del parco. Vi provvederemo con l'installazione di nuove telecamere fisse”.

Indagini in corso da parte dei carabinieri.