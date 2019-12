Educazione civica e finanziaria: il Senato fa suonare la campanella in tutte le scuole italiane

Educazione civica e finanziaria: il Senato tramite la commissione bilancio è stata ufficializzata la norma che fa suonare la campanella in tutte le scuole per una disciplina che 25 anni fa - nel segno dello spontaneismo - ha avuto nel banchiere europeo Beppe Ghisolfi un "pioniere" nella definizione data dal presidente dell'associazione bancaria Italiana Antonio Patuelli.

Lo stanziamento è stato fissato in 200.000 euro annui per progetti didattici a partire dal 2020. La parola finale alla legge di bilancio in fase di approvazione in Parlamento entro il 31 dicembre.