L'importanza di viaggiare sempre con il caricabatterie per auto

Chiunque abbia una certa esperienza alla guida sa bene che, purtroppo, può capitare di rimanere “a terra” quando meno ce lo si aspetta. E se, da una parte, questo imprevisto può venire generato da problematiche più o meno serie, riguardanti le diverse componenti della nostra vettura, dall’altra spesso e volentieri è legato ad una questione tutt’altro che irrisolvibile. Capita infatti che la batteria di un auto si scarichi e, in questo caso, l’unico risultato possibile è un mezzo che non riuscirà a mettersi in moto, impedendoci di muoverci. Può succedere per usura della batteria (ed in questo caso ovviamente dovremo valutare una sostituzione) o per semplice incuria (come, ad esempio, nel caso in cui si dimentichino le luci accese) ma il risultato è sempre lo stesso: macchina impossibilitata a partire, con tutte le conseguenze del caso. Per fortuna però, come già anticipato, è possibile trovare una soluzione a questo particolare tipo di problema con una piccola, semplice premura. Basta infatti scegliere uno dei tanti caricatori per batterie auto presenti sul mercato per riuscire a contrastare l’imprevisto in una maniera rapida ed efficace. Una soluzione che, lo ripetiamo, non deve fare dimenticare a chi guida di fare controllare il proprio veicolo da uno specialista, una volta tamponata l’emergenza.

I migliori caricabatterie per auto sul mercato

Resta da capire quali siano le caratteristiche dei migliori caricatori per batterie auto, in modo da sapersi orientare tra le tantissime proposte del mercato. Ebbene, un ottimo modello è senza ombra di dubbio 708.945 a cura di Auto7: un caricabatterie automatico 12A/12V con batteria che va dai 10 ai 1000 Ah e che consente sia il controllo della carica che lo spegnimento automatico. Il caricatore di Auto7 è tutelato dai sovraccarichi, dalle inversioni di polarità e dai cortocircuiti ed è dotato di un manico che permette di trasportarlo con facilità da un posto all’altro. Il modello pesa circa un chilo e mezzo ed è particolarmente compatto (queste le sue dimensioni: 22 x 12 x 12 cm). Coloro che lo hanno acquistato garantiscono la sua capacità di caricare una batteria da 100 ampere in soltanto due ore e lo considerano straordinariamente silenzioso. Un altro prodotto che sta conquistando il consenso di tantissimi cittadini è l’Automotive RECB312 di Ring: un caricatore per batterie auto professionale 6V/12V, capace di alimentare batterie fino 180 ampere ora. Il dispositivo presenta una doppia modalità di ricarica (veloce e lenta) ed è dotato di un indicatore di polarità invertita, oltre che di un amperometro che consente di rivelare tanto la modalità quanto lo stato di carica. Realizzato in metallo rivestito di gomma, il caricatore Ring Automotive RECB312 pesa circa 4 chili e presenta una tensione di alimentazione che si muove tra i 220 ed i 240 volt.

Il giusto compromesso tra qualità e prezzo

Se gli articoli di cui sopra sono consigliati anche per un utilizzo professionale, gli articoli che seguono sono invece caratterizzati da un rapporto tra qualità e prezzo considerato semplicemente eccellente dai tantissimi utenti che li hanno acquistati e provati. Uno di questi è stato realizzato ancora una volta da Auto7 ed è individuabile attraverso la sigla 708.955: anche in questo caso parliamo di un modello del tutto automatico, dotato di controllo e mantenimento della carica e ancora una volta di spegnimento automatico e protezione contro cortocircuiti, sovraccarichi, inversioni di polarità e scintille. Gli aspetti più positivi relativi al prodotto sembrano essere la sua capacità di ricaricare tanto le batterie delle auto, quanto quelle di moto e camper, un aspetto negativo (secondo l’utenza) è il suo essere appena troppo rumoroso.