Mondofood incontra Hizumo per una serata tutta Giapponese

Mondofood da sempre cerca collaborazioni con partner selezionati per proporre alla propria clientela esperienze diverse.

Mercoledì 11 dicembre è l’occasione giusta per conoscere la cucina giapponese di Hizumo sushi & sake di Fossano. Lo chef Paolo Ravera sarà ospite e protagonista presso il locale di Mondofood in Mondovì Breo, Piazza della Repubblica 5 proponendo un menù studiato ad hoc per l’occasione a cui saranno abbinati cocktail ideati da Marco Tangorra, storico bartender di Mondofood.

Condividere esperienze con partner selezionati è il modo giusto per fare sistema in un settore dove lo scambio di idee e la condivisione aiutano a migliorare l’offerta e ad arricchire l’esperienza della clientela.

Seguite su Instagram l’iniziativa, per prenotazioni chiamare 0174-44440, oppure scrivendo una email a prenotazioni@mondofood.it

Mondofood crede nelle persone, da Mondofood non serviamo pasti, facciamo vivere esperienze.

