Festa a Ceva per i 140 anni di Banco Azzoaglio (VIDEO)

Grande successo di pubblico per la divertente serata a teatro con la quale il Banco Azzoaglio ha voluto festeggiare, nella “sua” Ceva, i 140 anni di storia della Banca. Dopo l’apericena in piazza, lo spettacolo “La ½ ora canonica” di Padre Filip, rivisitata per l’occasione, ha fatto ridere il numeroso pubblico, composto da persone di diverse generazioni.

Lo spettacolo è stato riadattato da Filippo Bessone e ha incluso accenni alla storia del Banco Azzoaglio: dalle origini con le persone che l’hanno fatta nascere alla Banca tecnologica e innovativa di oggi, con aneddoti divertenti legati alla famiglia che, da 4 generazione, è alla guida dell’istituto di credito.

La festa per i 140 anni del Banco proseguirà ancora giovedì 12 dicembre, a Cairo Montenotte presso il Teatro Chebello nel palazzo di città, con una serata musicale aperta al pubblico all’insegna del jazz tradizionale della “Oliver River Gess Band”.