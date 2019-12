Sulle piste di Prato Nevoso arrivano gli “International Ski Games”

‪Da venerdì a domenica sci club di tutta Italia ‬piccoli, grandi campioni dello sci scendono in pista a Prato Nevoso. ‪Per tre giorni‬ saranno protagonisti degli “International ski games” in programma sulle nevi di Prato Nevoso. Tre giorni di gare durante i quali i migliori atleti a livello nazionale nelle loro categorie si daranno battaglia per conquistare l’ottava edizione della competizione che vedrà al via anche sciatori provenienti dalla vicina Francia.

In tutto sono una trentina gli sci club che si ritroveranno nel prossimo weekend sulle nevi di casa. Stavolta gli organizzatori hanno deciso di gareggiare per categorie e non per annate in modo da consentire a più sci club di competere per la classifica finale. Per il resto la formula non cambia, con i punti in stile Coppa del mondo, i pettorali sorteggiati e l’inversione dell’ordine di partenza. Due le categorie ammesse: pulcini e superbaby in rappresentanza degli anni 2008, 2009, 2010, 2011. S’inizia la tre giorni di gara con il gigante. Poi gimkana, slalom palo alto e un altro gigante. Tra le manifestazioni collaterali ci sarà uno slalom parallelo in notturna sabato, sfruttando l’impianto che illumina a giorno le piste della Conca.



“Siamo molto soddisfatti per la scelta di Prato Nevoso per un evento estremamente rappresentativo del mondo del mondo dello sci giovanile. Soprattutto ci onora poter ospitare gli international ski games subito in apertura di stagione. Senza dimenticare il bacino di partecipanti che raccoglie: avremo davvero piccoli campioni in arrivo da tutta Italia – dice Gianluca Oliva, amministratore della società che gestisce gli impianti -. La giovane età dei concorrenti coinvolgerà un gran numero di genitori che, al seguito dei figli, potranno scoprire Prato Nevoso e magari rimettere gli sci ai piedi”.





https://www.facebook.com/events/2017110445058522/