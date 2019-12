Maltempo, Bergesio e Ripamonti (Lega): "Grave che il governo cancelli l'informativa sui danni a Piemonte e Liguria"

"Con un atto di gravità inaudita il Governo cancella dal calendario del Senato l'informativa sui gravissimi danni causati dal recente maltempo che ha investito il Piemonte e la Liguria. Inizialmente prevista per giovedì 12 dicembre, dopo la conferenza dei capigruppo di ieri, l'informativa è stata rinviata sine die causa un impegno in Spagna del ministro Costa. È umiliante per le popolazioni dei territori colpiti, per le forze dell'ordine che insieme ai volontari hanno prestato i soccorsi del caso, essere considerati di peso nell'agenda del Governo".

Così i senatori della Lega Giorgio Maria Bergesio e Paolo Ripamonti, in una nota, aggiungendo: "Che si vergognino e soprattutto trovino una soluzione urgente: la più banale sarebbe quella di impegnare il presidente Conte a riferire al posto dell'indaffaratissimo Costa, quando mercoledì sarà in aula per le comunicazioni sul Mes. Questa maggioranza bugiarda e lontana dai cittadini non capisce che il dispetto non lo si fa alla Lega o alle opposizioni, ma ai tanti contribuenti liguri e piemontesi che hanno perso soldi, beni, proprietà e progetti di vita".

"Chiediamo alla presidente Casellati di intervenire urgentemente, così come ci aspettiamo solidarietà e fattiva collaborazione dai senatori piemontesi e liguri, anche di maggioranza, per dare una concreta risposta da chi attende un segnale forte dallo Stato".