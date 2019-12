Regione Piemonte: Marrone (FdI): "Grazie a noi foto di Falcone e Borsellino a Palazzo Lascaris"

"Grazie a noi la celebre foto dei giudici Falcone e Borsellino entrerà in Consiglio Regionale": ad annunciarlo è il capogruppo di Fratelli d'Italia Maurizio Marrone, dopo il voto in aula che ha dato l'ok al posizionamento, nella Sala Morando di Palazzo Lascaris, della foto a ricordo dei giudici uccisi dalla mafia.

"Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono per noi il simbolo più alto di amore per la Patria e lotta per la Legalità - ha spiegato Marrone -. Per questo motivo abbiamo deciso di raccogliere la proposta giunta dai banchi del M5S. Per loro era una provocazione da contrapporre al crocifisso. Per noi le effigi di Falcone e Borsellino sono invece un simbolo di "identità nazionale" che si sposerà benissimo con le nostre radici cristiane".