Regione Piemonte: un aiuto per le famiglie che devono pagare la mensa scolastica

Un aiuto per le famiglie che devono pagare la mensa scolastica, l’acquisto di un sistema di sottotitolazione per i non udenti, prestazioni sanitarie per le forze dell’ordine, domiciliazione bancaria del bollo auto, contributi per l’acquisto di dispositivi antiabbandono. Sono solo alcuni degli 8 atti d’indirizzo approvati oggi in Consiglio regionale, collegati al disegno di legge 42 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie”, approvato la scorsa settimana.

Ordine del giorno 47 “Garantire il diritto alla mensa scolastica” presentato da Marco Grimaldi (Luv), Alberto Avetta, Maurizio Marello, Daniele Valle (Pd), Silvio Magliano (Moderati), Mario Giaccone (Monviso), con il quale il Consiglio regionale impegna la Giunta “a garantire l’accesso delle fasce più deboli al servizio della mensa scolastica”. Si chiede di modificare la legge 28 del 2007, per inserire le spese del servizio mensa all’interno dei costi coperti dall’assegno di studio.

Ordine del giorno 121 “Impegno da parte della Regione Piemonte per l’acquisto del programma di sottotitolazione automatica ‘Dragon naturallyspeaking’che garantisca la piena inclusione di studenti e cittadini sordi” presentato da Maurizio Marrone (Fdi), Silvio Magliano (Moderati), Daniele Valle (Pd), che prevede che l’Assemblea impegna la Giunta regionale “a prevedere uno stanziamento di risorse atto all’acquisto del programma ‘Dragon NaturallySpeaking’ per gli studenti sordi dell’Università di Torino; a prevedere uno stanziamento di risorse per l’acquisto del medesimo programma al fine di attivare un servizio di sottotitolazione delle sedute del Consiglio regionale del Piemonte”.

Ordine del giorno 122 “Prestazioni sanitarie a forze dell’ordine per infortuni in servizio” presentato da Maurizio Marrone, Paolo Bongioanni (Fdi). Il documento impegna l’assessore alla Sanità e la Giunta a deliberare: “l) che le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti ai Corpi di Polizia ad ordinamento civile e miliare, Forze Armate e Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa Inail, non sono assoggettate al pagamento della quota fissa per l'accesso al pronto soccorso; 2) di stabilire che le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio, non sono assoggettate alla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti di cui al punto l”.

Ordine del giorno 123 “Introduzione domiciliazione bancaria per il bollo auto - verifica di fattibilità e agevolazioni per i cittadini piemontesi” presentato da Giorgio Bertola, Sean Sacco, Francesca Frediani (M5s) con il quale il Consiglio regionale impegna la Giunta “ad effettuare un approfondimento tecnico al fine di valutare la possibilità di introdurre la domiciliazione bancaria della tassa automobilistica, ipotizzando una riduzione percentuale di tale tassa come incentivo di attuazione”.

Ordine del giorno 125 “Incremento fondi accordo di programma per rilanciare il settore termale dell’acquese” presentato da Sean Sacco, Francesca Frediani, Giorgio Bertola (M5s). Il provvedimento, come modificato in base alle richieste dell’Esecutivo, impegna la Giunta regionale e l'assessore competente “a verificare compatibilmente con le risorse di bilancio il rispetto dell’Accordo di programma per il rilancio del settore termale acquese tra Regione Piemonte e Comune di Acqui Terme”.

Ordine del giorno 126 “Incentivi dispositivi antiabbandono” presentato da Francesca Frediani, Sean Sacco, Sarah Disabato, Giorgio Bertola (M5s), secondo il quale il Consiglio regionale impegna la Giunta “affinché: si verifichi la possibilità di prevedere degli incentivi economici per le famiglie a basso reddito per l’acquisto dei dispositivi, tenendo in considerazione le norme UE sugli aiuti di stato per non incorrere in problematiche".

Ordine del giorno n. 129 “Contributi per sostenere e favorire l’apertura dei Centri di recupero animali selvatici” presentato da Sarah Disabato, Giorgio Bertola, Francesca Frediani, Ivano Martinetti, Sean Sacco (M5s). Il documento impegna la Giunta regionale a “valutare la possibilità compatibilmente alle risorse disponibili di prevedere, nel bilancio previsionale finanziario 2020-2022 della Regione, ulteriori contributi regionali per sostenere e favorire l’apertura di Centri di recupero animali selvatici nelle province del Piemonte che oggi ne sono completamente prive”. Il testo è stato modificato in base alla richiesta della Giunta.

Ordine del giorno n. 130 “Adeguamento risorse agli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali” presentato da Sarah Disabato, Giorgio Bertola, Francesca Frediani, Ivano Martinetti, Sean Sacco (M5s), con il quale il Consiglio regionale impegna, come modificato secondo le richieste dell’Esecutivo, la Giunta regionale “a valutare la possibilità, compatibilmente con le risorse disponibili, a prevedere le azioni necessarie ad adempiere a tutte le finalità individuate” dalla legge per le aree protette.

Alcuni documenti sono stati respinti: Odg 124 “Previsioni di adeguate risorse alle province e alla Città Metropolitana al fine del controllo selettivo della fauna selvatica, attuato attraverso il personale degli Enti” primo firmatario, Giorgio Bertola; Odg127 “Piano di recupero del debito dell’Agenzia della Mobilità Piemontese” primo firmatario Ivano Martinetti; Odg 132 “Attuazione e finanziamento della legge regionale cd. Salva mutui” primo firmatario Marco Grimaldi; Odg 135 “Fondo di garanzia per le associazioni sportive colpite da eventi calamitosi” prima firmataria Sarah Disabato.

È stato ritirato e rinviato per approfondimento in Commissione l’Odg 128 “Una nuova politica regionale per la non-autosufficienza” presentato da Daniela Valle.

Sono poi stati sospesi l’Odg 131 “Sostenere il ripristino della seggiovia di Ala di Stura”, primo firmatario Maurizio Marrone; l’Odg 133 “Attività scolastiche integrative” prima firmataria Francesca Frediani.