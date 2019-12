Bagnolo Piemonte, la Polaris Viaggi si trasforma per una notte in "campo base" di Babbo Natale

Babbo Natale?

Non ci crederete, ma in valle Infernotto ha preso casa a Bagnolo Piemonte, più precisamente al civico 10 di Via Cavalieri di Vittorio Veneto, dove – ma questo è un po’ un segreto da non divulgare – ha sede l’Agenzia Polaris Viaggi, che vanta uffici anche a Revello, in Valle Po.

Per il secondo anno consecutivo, dalle 19 della sera del 24 dicembre sino a notte inoltrata, Aldo Bruno – suo poliedrico e vulcanico titolare – si vestirà da Babbo Natale (cercando di somigliargli il più possibile) ed in compagnia di un Elfo consegnerà al domicilio dei bambini di Bagnolo Piemonte i cui genitori ne abbiano fatto richiesta i doni che i piccoli avevano in precedenza elencato nelle loro letterine.

Ogni consegna prevede il pagamento di una somma davvero irrisoria: 15 euro.

Poca cosa se confrontata con la sorpresa e gli occhi stralunati che, all’ora concordata con i genitori, dipingeranno sul volto dei piccoli destinatari che si vedranno entrare in casa quel mitico e bonario omone vestito di rosso e dalla folta barba bianca,

Anche questo è la Polaris Viaggi.

Per informazioni ulteriori sono disponibili due numeri di telefono: quello del titolare Aldo Bruno raggiungibile sempre via whatsapp (333.7121773) e quello dell’agenzia di Bagnolo Piemonte (0175.348424).