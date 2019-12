Venasca, il rumeno Frunza Mihai Gabriel è cittadino italiano

Ricorderà forse per tutta la vita la Festa dell’Immacolata Concezione del 2019 Frunza Mihai Gabriel, trentaseienne, rumeno residente a Venasca da ormai 12 anni.

Da domenica 8 dicembre è infatti diventato ufficialmente cittadino italiano, pronunciando la seguente frase: “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”.

Questa è stata la frase che ha sancito l’importante passaggio, pronunciata con emozione mista ad orgoglio dal Signor Frunza nel salone del Consiglio del Comune di Venasca nella mattinata di sabato 7 dicembre, davanti al sindaco Silvano Dovetta e alla presenza della famiglia.

La famiglia Frunza risiede a Venasca dal 2007, ed è composta oltre che dalla moglie, dalle figlie Jessica Arianna e Isabella Gabriella, che automaticamente sono diventate anche loro insieme al padre cittadine italiane e frequentano con profitto la scuola Primaria di Venasca. Frunza, molto conosciuto in paese, lavora da 9 anni come operaio alla Michelin di Cuneo.

“Voglio esprimere le mie felicitazioni alla famiglia Frunza per questo importante avvenimento. Si tratta infatti di momenti di grande emozione – afferma il Sindaco Silvano Dovetta – per famiglie come quella del Signor Frunza, che da anni vivono perfettamente integrate nella nostra comunità, ed è sempre bello vedere l’orgoglio e la commozione con cui si accingono a questo passo. Colgo l’occasione per formulare al Signor Frunza e alla sua famiglia i migliori auguri per un futuro radioso e colmo di soddisfazioni”.