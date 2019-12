Alunni della primaria di Borgo San Giuseppe in viaggio nello spazio con lo scienziato Giuseppe Racca

Lo scorso 29 novembre gli alunni della primaria di Borgo San Giuseppe hanno avuto la splendida opportunità di "viaggiare nello spazio" con lo scienziato Giuseppe Racca, ingegnere aerospaziale all’ESA (Agenzia Spaziale Europea), capo progetto della missione Euclide che nel 2022 indagherà sulla natura dell’energia oscura presente nell’universo.

L’ingegnere Racca, in vacanza nella sua cittadina d'origine, Marene, ha dedicato due ore del proprio tempo ai ragazzi coinvolgendoli con grande empatia. Partendo dall’osservazione scientifica, si è passati ad esplorare l’Universo in tutti i suoi aspetti misteriosi ed affascinanti. È stata davvero un’esperienza entusiasmante per i piccoli studenti.

Nella serata di venerdì 6 dicembre i ragazzi delle classi quinte sono stati accompagnati dalle insegnanti all'Osservatorio Astronomico del liceo Peano di Cuneo ad osservare la Luna e le costellazioni.