Si festeggiano i 15 anni di SportABILI Alba

E' infatti nel 2004 che grazie all’idea e all’esperienza di Cristiana Gilardi e Alberto Carbone ha preso avvio l’attività sportiva organizzata dalla nostra associazione per persone con disabilità. Le prime proposte sono state il nuoto e lo sci, a seguire l’equitazione, la danza e il ciclismo per arrivare all’ offerta odierna di 13 attività sportive in cui vengono coinvolti gli oltre 250 atleti soci dell’associazione e un centinaio di persone fra istruttori specializzati e volontari. Una realtà che nel tempo è cresciuta e che si sta impegnando costantemente nella diffusione di quelli che sono i valori paralimpici e il proprio motto “Se posso fare questo, posso fare tutto!”.

Questo anniversario verrà festeggiato con un evento dedicato, in occasione della tradizionale Cena di Natale, aperto a tutti coloro che vogliono sentire i racconti delle emozioni vissute da atleti paralimpici, condividere un momento di festa con gli atleti e i volontari dell’associazione e cogliere l’occasione per sostenerli nelle loro imprese sportive.

L'invito è per sabato 14 dicembre presso la Cantina Ceretto - Tenuta Bernardina in Loc. San Cassiano, 34 Alba. L’evento sarà strutturato in due momenti diversi.

Alle ore 17.00 Conferenza sui nostri 15 anni e sulla crescita dello Sport Paralimpico italiano. Dopo i saluti istituzionali Tavola Rotonda: "15 ANNI - Che Storia!" Intervengono:

Bruno Silvia Presidente CIP Comitato Regionale Piemonte,

Presidente CIP Comitato Regionale Piemonte, Arrigoni Claudio Blogger Corriere della Sera e giornalista sportivo Rai,

Blogger Corriere della Sera e giornalista sportivo Rai, Saccà Patrizia campionessa paralimpica di Tennistavolo e insegnante di Yoga e autrice del libro “Yoga a Raggi Liberi”,

campionessa paralimpica di Tennistavolo e insegnante di Yoga e autrice del libro “Yoga a Raggi Liberi”, Fenocchio Francesca campionessa paralimpica di Handbike.

A seguire premiazioni e menzioni speciali e brindisi di auguri.

Prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti.

La realizzazione dell’evento è stata possibile grazie al contributo di fondazione CRC.

L’evento sarà in diretta streaming sulla pagina FB dell’associazione.

A seguire Cena di Natale

Ore 20.30 Cena Di Natale 15 Anni!

Cena con un gustoso menù a cura del Catering Il Banchetto, il cui ricavato va a sostegno delle attività sportive dell’associazione.

Il contributo richiesto è di 35 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini con menù dedicato.

E’ possibile prenotarsi alla conferenza e alla cena contattando la segreteria al 366.9943748 - 0173.615670 o via mail all'indirizzo info@sportabilialba.org.

E’ importante ricordare che il team di SportABILI Alba e il direttivo stanno lavorando sodo per garantire a tutte le persone con disabilità la possibilità di vivere in prima persona lo sport e le emozioni che lo sport regala. Obiettivo primario è realizzare attività il più possibile inclusive. Attraverso lo sport grandi benefici a livello di benessere psicofisico e grandi benefici sul piano relazionale. Lo sport è un volano per raggiungere una vita più indipendente e un livello più alto della qualità della vita.

SportABILI Alba è sempre alla ricerca di volontari per: