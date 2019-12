Ceva chiude le scuole per la fiera di Santa Lucia

La tradizionale fiera di Santa Lucia, in programma mercoledì 11 dicembre a Ceva, richiamerà, come di consueto, un notevole afflusso di commercianti, ambulanti, automezzi e visitatori nelle strade e nelle piazze antistanti le sedi scolastiche.

Così, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, il sindaco di Ceva, Vincenzo Bezzone , ha decretato, mediante apposita ordinanza, la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado per l'intera giornata.

Saranno toccate dal provvedimento la scuola dell'infanzia, la primaria "Galliano", la secondaria di primo grado "Momigliano" e l'istituto d'istruzione superiore "Baruffi", ubicate rispettivamente in via Pio Bocca, piazza Galliano, piazza della Libertà e via Borgognone.