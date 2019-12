Rinvenuti dalla Polizia Locale di Fossano due fucili rubati

La settimana scorsa, durante i quotidiani controlli del territorio, una pattuglia della Polizia Locale di Fossano ha rinvenuto in Località - Via della Cartiera, nelle vicinanze del centro "Ippoterapico", un fucile Beretta a canne sovrapposte ed un fucile ad aria compressa.

Entrambe le armi sono state sottoposte a sequestro giudiziario da parte degli agenti ed in seguito ad ulteriori accertamenti, si è riscontrato che le stesse, risultavano essere proventi di furto in abitazione perpetrato in Fossano alcuni mesi prima, per poi essere successivamente abbandonate sul luogo del ritrovamento.