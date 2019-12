“Smart Paolo": sguardi di ragazzi da dietro uno smartphone sul quartiere San Paolo con la cooperativa Emmanuele

Gli occhi di 8 ragazzi, accompagnati dallo sguardo attento di un fotografo professionista, si soffermano ad osservare il proprio quartiere a Cuneo e, dietro lo schermo dei loro smartphone, catturano in un click quello che per loro è San Paolo. Il quartiere raccontato dai giovani protagonisti dei luoghi, degli spazi e della quotidianità fatta di incontri, scambi e comunicazione digitale, ma anche di spazi vissuti, ritualità condivise e appartenenze comuni. Quando un quartiere visto dai giovani si trasforma e San Paolo diventa Smart Paolo.

Vi abbiamo incuriositi abbastanza? Bene, allora vi aspettiamo per l’inaugurazione della mostra fotografica venerdì 13 dicembre alle ore 18 presso la sede della Cooperativa Sociale Emmanuele all’interno del centro commerciale. La mostra sarà visitabile fino all’11 gennaio 2020 negli orari del centro commerciale.

Il percorso fotografico e l’allestimento della mostra si inseriscono all’interno del progetto Agorà, promosso dalla Cooperativa Sociale Emmanuele, in collaborazione con il comitato di quartiere San Paolo, la scuola primaria "Lidia Beccaria Rolfi", la parrocchia San Paolo e il Comune di Cuneo. Il progetto Agorà, finanziato dalla Fondazione CRC e sviluppatosi nell’anno 2018/2019, ha dato voce alle idee dei residenti del quartiere San Paolo di Cuneo e ha messo insieme le energie per realizzare azioni “dei cittadini per i cittadini”.

Ringraziamo per la collaborazione e la disponibilità Luca Gallizia per la sua professionalità dedicata al corso di fotografia e Stefano Cappella per aver messo in forma grafica le idee dei ragazzi.

Il progetto Agorà si conclude con l’anno 2019, ma sicuramente le buone sinergie nate in questo anno e mezzo di lavoro non finiranno qui e daranno vita a future collaborazioni e iniziative sul quartiere San Paolo.