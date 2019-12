Ennesimo stop per la variante di Demonte: domani il sindaco Arata sarà "in missione" a Roma

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC) nei mesi scorsi ha riconfermato il parere negativo in merito alla realizzazione di una galleria, per il passaggio della variante di Demonte, sotto la “Collina del Podio”.

Il progetto, già approvato e finanziato, è quindi bloccato perché i lavori potrebbero arrecare danni ai resti della fortezza della Consolata.

Ieri l'argomento non è stato affrontato durante la visita ad Alba dell’attuale ministro alle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli. Si è parlato di Asti-Cuneo ma non della variante di Demonte sulla quale, però, il presidente della Provincia Borgna ha anticipato che domani è previsto un incontro a Roma.

E ci sarà, domani a Roma, il sindaco di Demonte Francesco Arata. La situazione va sbloccata. La variante è indispensabile per liberare Demonte dal passaggio di centinaia di tir ogni giorno.

Domani, quindi, missione a Roma, ma lo scetticismo sul risultato resta d'obbligo.