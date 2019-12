Ad Alba il concerto di Natale omaggia Ennio Morricone

Si prospetta una serata ricca di emozioni quella in programma sabato 21 dicembre al Teatro Sociale di Alba. L’evento, inserito nella magica cornice del Natale, vedrà esibirsi sul prestigioso palco albese, l’Ensemble “Le Muse” diretto dal maestro Andrea Albertini, in un concerto dedicato all’intramontabile Ennio Morricone. L’Ensemble, tutto al femminile, delizierà il pubbico con le più note colonne sonore dei film di Sergio Leone, Giuseppe Tornatore, Quentin Tarantino, Roland Joffè. Preparatevi ad un viaggio musicale nella storia dei grandi film del Novecento. Un’occasione speciale, dunque, per augurarci un Sereno Natale accompagnati da un tripudio diemozioni che soltanto la grande musica sa regalare. E non mancheranno entusiasmanti sorprese. Il costo del biglietto è di euro 20.

Il concerto è stato insignito dall'alto patronato del Presidente della Repupplica Italiana per la valenza cuturale ed artistica.

Prevendite ad Alba presso: Libreria San Paolo – Via Maestra, 30 e Consorzio Turistico Alba Langhe Roero – P.zza Risorgimento 2