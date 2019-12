Domenica 8 dicembre si è svolta a Bosia la tradizionale festa degli Anziani e degli Auguri. La giornata è iniziata con la santa messa a suffragio dei bosiesi deceduti nell’ultimo anno, celebrata dal parroco don Tomas. La presenza della cantoria ha dato solennità alla celebrazione.

A seguire il pranzo, servito nel Salone dei Sindaci alla presenza di molti bosiesi non più residenti, che hanno approfittato dell’occasione per fare una rimpatriata.



Il sindaco Ettore Secco ha ringraziato per la loro presenza i colleghi di Borgomale, Marco Grasso, di Cravanzana, Roberto Pace, e di Castino, Enrico Paroldo, quest’ultimo presente col suo vice Remo Salcio, che è nativo di Bosia e che collabora con l’Associazione Culturale Ancalau e, in qualità di scultore, realizza il premio in pietra di Langa che viene dato al vincitore dell’omonimo premio. Pure presente il vice sindaco di Rodello Vanda Destefanis. Secco li ha ringraziati per la preziosa collaborazione all’interno dell’Unione Montana Alta Langa, dopodiché ha manifestato la propria riconoscenza a tutta la Giunta e al Consiglio comunale – il vicesindaco Pietro Rolando, l’assessore Rosanna Pace, i consiglieri Rita Moraglio, Noemi Bertolusso, Renata Boffa, Monica Vola, Maria Teresa Nimot, Riccardo Pace, Andrea Laratore e Luca Scavino – per l’impegno in Amministrazione.



Il primo cittadino ha quindi ripercorso gli eventi che hanno caratterizzato l’ultimo anno di Bosia, in modo particolare ha ringraziato il gruppo di Protezione Civile composto dal presidente Luca Scavino, dal vice Cristian Moraglio, da Andrea e Daniele Laratore, Andrea e Riccardo Pace, Paolo Bresciano, Ivan Secco, Sandro Rizzo e Mario Scavino, per il grande lavoro svolto in occasione dell’ultima nevicata, che ha fatto cadere una miriade di piante, che hanno creato seri ostacoli alla viabilità. Così pure per gli interventi fatti durante l’alluvione di fine novembre, per liberare le strade dalle frane e dagli alberi caduti. Un ringraziamento esteso a tutti i concittadini che si sono adoperati per risolvere ogni tipo di Problema.



Motivo di grande soddisfazione è stato il comportamento della squadra di pallapugno alla Pantalera, che ha dominato l’intera stagione, vincendo il Campionato di Serie A, di Serie B, la Coppa Italia di Serie B ed è arrivata in finale nella Coppa Italia di Serie A, ha vinto il torneo di Cossano Belbo e il Memorial Dolcetti. Nelle varie squadre hanno militato i giocatori Luca Scavino, Sandro Rizzo, Andrea e Daniele Laratore, Stefano e Yuri Nimot, Maurizio Bogliacino, Diego Montanaro, Loris Riella, Roberto Badellino, Flavio Dotta, Simone Negri e Giorgio Prandi.



Si è poi provveduto a premiare gli anziani con una pergamena e una medaglia ricordo. Riconoscimenti sono andati a Pierina Voletti, da sempre impegnata nella Pro Loco, e a Renato Curletti, che da parecchi anni risiede ad Asti, ma che è sempre stato legatissimo a Bosia.



Al termine, dopo i doverosi ringraziamenti a tutti quelli che hanno lavorato per la buona riuscita della festa, l’Amministrazione Comunale ha salutato tutti i presenti rivolgendo loro gli auguri per un buon Natale, buone feste e un buon 2020.