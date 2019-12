Alba città turistica rivede le regole sui dehors: arredi e tendaggi uniformi in tutto il territorio comunale

All’esame oggi della 1ª Commissione consiliare, dovrebbe passare al vaglio del Consiglio comunale nella sua ultima seduta dell’anno (giovedì 19 dicembre) il nuovo "Regolamento per la disciplina delle procedure di collocazione di dehors e chioschi" messo a punto dall’assessore al Commercio Marco Marcarino.



Diverse le novità che, ottenuto il via libera da parte dell’assemblea civica, dal prossimo 1° gennaio interesseranno i circa cento titolari di esercizi pubblici (94 le richieste avanzate nel corso di tutto il 2019) che per un periodo più o meno lungo dell’anno ampliano la superficie del proprio locale allestendo uno spazio all’aperto.



La prima riguarda la valenza territoriale del regolamento: se le attuali norme sull’occupazione del suolo pubblico sono infatti limitate all’area del solo centro storico, la revisione le estenderà agli esercenti operanti sull’intero territorio comunale, che potranno fare richiesta per i cosiddetti "dehors temporanei" per una durata massima di 300 giorni all’anno (oggi sono 250) e che per farlo dovranno però essere in regola col pagamento dei tributi comunali.



Nel caso in cui i tavolini vadano a occupare aree adibite alla sosta delle auto, libere o pagamento, diventerà necessario il parere della Giunta, mentre un’altra novità riguarda la possibilità, finora non prevista, comunque limitata alle aree pedonali del centro, di andare a occupare anche i contigui marciapiedi, ovviamente provvedendo in maniera adeguata ad agevolare il passaggio dei pedoni a centro strada.



Ancora, le superfici esterne potranno ora superare quelle a disposizione del locale nei suoi spazi interni, sino a un massimo di 100 metri quadrati.



Il nuovo regolamento affronta poi il tema dei cosiddetti "dehors fissi", strutture che i rispettivi esercenti sono stati autorizzati a mantenere in modo permanente. In città al momento sono quattro: in piazza Risorgimento, via Ospedale, via Carlo Cengio e in frazione Madonna di Como. In futuro – stabilisce il regolamento – simili concessioni avranno una durata massima di cinque anni, rinnovabili, contro i dieci attuali, ma le autorizzazioni di quel tipo non potranno essere rilasciate senza aver prima superato il severo vaglio della Commissione Paesaggistica.



In ultimo quella che probabilmente rappresenta la principale novità in via di introduzione. Per ragioni di decoro, il regolamento impone infatti ai richiedenti il rispetto di alcune indicazioni di uniformità estetica, con riguardo in particolare alle specifiche di tendaggi e arredamenti. I primi dovranno essere in tela bianca o comunque in colori molto chiari, mentre anche su tavolini e sedie si dovranno rispettare specifiche indicazioni, con preferenza per la strutture di tipo metallico. Indicazioni che, vista l’estensione territoriale del regolamento, riguarderanno i locali presenti su tutto il territorio comunale e anche gli spazi esterni realizzati in aree private ma di uso pubblico, come portici e marciapiedi.



"Negli ultimi anni e ancor più col riconoscimento di Città Creativa Unesco – spiega l’assessore al Commercio Marco Marcarino – Alba ha compiuto un nuovo importante passo in avanti in quella che è la sua dimensione di importante realtà turistica. In questa direzione abbiamo guardato nella convinzione che quello di un maggiore decoro delle nostre vie, piazze e strade sia un obiettivo da perseguire con sempre maggiore attenzione per accogliere nel modo migliore le migliaia di turisti che ogni anno vengono a visitarci".