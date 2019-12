Bra: Capriole sulle Nuvole cerca dieci giovani animatori

L'agenzia Capriole sulle Nuvole, che opera da oltre 10 anni in tutta la Liguria ed il basso Piemonte nel settore dell'animazione per bambini, cerca 10 animatori, anche alla prima esperienza di lavoro, per la nuova sede di Bra.

Per partecipare alle selezioni inviare i propri dati ed una foto alla segreteria di Capriole sulle Nuvole, al numero WhatsApp 3472944077 entro il 15 gennaio 2020.



I giovani selezionati, dopo un colloquio conoscitivo, seguirannoappositi CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI nelle sedi dell’agenzia e saranno affiancati, direttamente sul campo, da animatori professionisti di Capriole sulle Nuvole, operando in piccoli e grandi

eventi.



"Vogliamo offrire un’opportunità di lavoro a 10 giovani, residenti a Bra e d'intorni, che desiderino imparare il mestiere più bello del mondo: quello dell’animatore per bambini, dice Silvia Olivieri titolare di Capriole sulle Nuvole, un mestiere affascinante e formativo, che si può fare a tempo pieno, part time o anche solo nei weekend. Un lavoro perfetto da gestire, ad esempio, durante gli studi universitari. A fine gennaio inizieranno i corsi di formazione, completamente gratuiti, per i nuovi animatori e da subito i ragazzi ritenuti idonei potranno entrare nel nostro team ed essere remunerati.”



Per ulteriori informazioni: www.capriolesullenuvole.it

Telefono Segreteria:3472944077