Garessio: dopo Santa Cecilia, la Banda Alta Val Tanaro si prepara al concerto natalizio

Sono andate in scena, come da tradizione, domenica 8 dicembre le celebrazioni in onore della patrona della musica, Santa Cecilia, organizzate dalla Banda Alta Val Tanaro di Garessio, con annessa sfilata lungo le vie del paese e la partecipazione alla Santa Messa officiata da don Aldo Mattei nella chiesa di Santa Caterina, al cui termine sono stati eseguiti sul sagrato alcuni brani musicali molto apprezzati dal pubblico.