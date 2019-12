Incantevole Natale: tutti i programmi del Laboratorio degli Elfi

Ricco il programma del laboratorio degli Elfi, che ospiterà grandi e piccini.

Laboratorio degli Elfi - sabato 14 dicembre

- 10-12.30 “Stelle di Natale”: Laboratorio creativo con materiale di recupero a tema natalizio riservato alle scuole. Verranno realizzate delle decorazioni natalizie per addobbare gli alberi di Natale, utilizzando del cartoncino di recupero, colori colla e fantasia. A cura del Ludobus GiocAmico – Cooperativa Proposta 80.

- 14-15.30 “Coccole per le mani”: laboratorio di manicure realizzati grazie alla collaborazione volontaria dello staff di Estetica Rosso, ci proporrà alcune idee sfiziose per un nail style natalizio. Iscrizioni gratuite alla mail: info@diapsi.it. A cura dell’Ass. DI.A.PSI. e dell’Associazione Mai più sole, in collaborazione con il Dipartimenti di Salute mentale Area nord dell’ASL CN1 S. c. Psichiatria Area Nord, e Doriano Mandrile per la parte fotografica.

- 16-17.30 “Un Natale da favola” a cura delle bibliotecarie della Cooperativa Mirafiori. Letture animate dalle 16 alle 16.45 per piccoli 0-3 anni dalle 16.45 alle 17.30 letture dedicate ai bambini dai 4 a 7 anni.

- 18-19 “Coccole per gli ospiti” a cura di Gloria Monasterolo, uno spazio dove scoprire tutti i segreti del galateo per accogliere nel modo migliore gli ospiti durante le classiche cene o pranzi natalizi, con un’apparecchiatura impeccabile e una decorazione a tema.

- 20.30-22.30 “Christmas Games”: a cura degli educatori degli educatori del Ludobus tanti spunti per l’intrattenimento ludico, tante proposte per irresistibili giochi da tavolo da proporre nelle serate natalizie.