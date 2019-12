Occupazione, in Piemonte il fabbisogno è di almeno 240mila persone: servono infermieri, insegnanti e artigiani

Infermieri, fisioterapisti, educatori. Ma anche docenti di scuola primaria o dell'asilo, oppure professori dalla scuola secondaria a salire. Ma anche addetti alla ristorazione, alle vendite, oppure impiegati per ruoli di segreteria. E ancora: conduttori di veicoli a motore o su rotaia, meccanici artigianali, manutentori e operai specializzati.

Da qui al 2023, in Piemonte, ci sarà bisogno di un numero di nuovo occupati che oscilla tra le 239mila e le 289mila persone. Una "fetta" pari a circa il 9% di ciò che sarà richiesto in tutta Italia.

Proprio sulla formazione, però, ci sono scenari in chiaroscuro. E quella che da più parte viene già indicata come una scarsa corrispondenza tra scuole e aziende si ritrova sia a livello di diplomati che di laureati.

Tra i laureati, la situazione resta piuttosto simile per i profili economico-statistici, ma mancano anche figure specializzate in competenze medico sanitarie. Allo stesso modo, c'è bisogno di più docenti.

"Uno dei fattori limitanti sulla competitività delle imprese riguarda il reperimento delle risorse umane qualificate - commenta Ferruccio Dardanello, vicepresidente di Unioncamere Piemonte - le imprese lamentano da tempo una mancata corrispondenza fra le loro esigenze e l'offerta da parte del sistema formativo". "Un mancato incontro - aggiunge - diventato via via più rilevante per l'accelerazione tecnologica e delle dinamiche di mercato. Ecco perché bisogna fare uno sforzo per gestire e anticipare il cambiamento, anche per fornire alle famiglie le informazioni necessarie per le scelte legate ai cammini scolastici dei loro ragazzi'.