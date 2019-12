Raccolta rifiuti a Bra: ultimi giorni di distribuzione del nuovo sacco bianco

Il Comune di Bra aggiorna sulla distribuzione dei nuovi sacchetti che a partire da gennaio dovranno essere utilizzati da utenti e famiglie per la raccolta differenziata.



Distribuzione sacco bianco

Prosegue speditamente la distribuzione delle nuove dotazioni di sacchetti (bianchi con banda rossa) per la raccolta dei rifiuti indifferenziati nel territorio comunale per il prossimo anno, da utilizzare a partire dall’inizio di gennaio 2020. La consegna avviene fino al 21 dicembre all’Ecosportello Rifiuti in corso Monviso 5A, in prossimità del Centro raccolta e del cimitero urbano, secondo questi orari estesi: dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30 e 14.00-17.30, il sabato ore 08.30-14.00.

I ritardatari potranno eccezionalmente ancora ritirare le proprie dotazioni lunedì 23, martedì 24, venerdì 27, sabato 28, lunedì 30 e martedì 31 dicembre 2019 esclusivamente dalle 8.30 alle 12.30, sempre nella nuova sede di corso Monviso.



Transizione sacco arancione/sacco bianco

Si ricorda che gli ultimi passaggi di raccolta RSU del 2019 con sacco arancione avverranno lunedì 30 dicembre (Zona B) e martedì 31 dicembre (Zona A). A partire dalla prima settimana di gennaio sarà consentito esporre esclusivamente il nuovo sacco conforme di colore bianco con banda rossa. Il 6 gennaio è previsto il primo passaggio di raccolta per la Zona B e il 7 Gennaio per la ZONA A. I sacchi conformi di colore arancione e altri sacchi diversi non verranno ritirati.



Il servizio durante le Festività

In occasione del periodo natalizio, il servizio di raccolta carta previsto per mercoledì 1 gennaio 2020 (Zona B) è posticipato a giovedì 2 gennaio dalle 12.00 alle 18.00 (esposizione entro le ore 12). Sono previsti inoltre due servizi straordinari di raccolta carta martedì 7 gennaio per la Zona B (ore 12-18, esposizione entro le 12) e mercoledì 8 gennaio nella Zona A, con le stesse modalità orarie.



Nuovo orario 2020

Da gennaio l’Ecosportello Rifiuti osserverà un nuovo orario che uniforma le aperture pomeridiane: il servizio sarà a disposizione della cittadinanza tutte le mattine (festivi infrasettimanali esclusi) dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30, oltre ai pomeriggi del martedì e del giovedì, dalle 14 alle 17.30. In occasione delle festività natalizie, l’ufficio sarà chiuso mercoledì 1 e lunedì 6 gennaio 2020.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Ecosportello Rifiuti al numero 0172.201054 (durante gli orari di apertura), oppure via mail all’indirizzo: ecosportello@strweb.biz.