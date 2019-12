Rocco Siffredi a Prato Nevoso: la sessualità spiegata ai ragazzi di "Paura e Delirio" (FOTO e VIDEO)

Martedì 10 dicembre, nell'ambito dell'iniziativa "Paura e Delirio", a Prato Nevoso alcuni giovani affetti da disabilità hanno avuto modo di dialogare e confrontarsi con l'ospite d'onore della stazione sciistica del Mondolé Ski: Rocco Siffredi.

Il 55enne di Ortona, in vacanza sulle Alpi Marittime in compagnia della moglie e dei suoi figli, ha trascorso l'intera giornata con loro, incoraggiandoli nelle acrobazie sulla neve eseguite con campioni del freestyle del calibro di Vanni Oddera (che ha curato la regia dell'evento, diffondendo poi il filmato che vi proponiamo di seguito) e dando risposta alle loro domande in merito alla sessualità in un approfondito question time serale, andato in scena presso gli ambienti del locale "Snow Fever".

Lo stesso Oddera ha spiegato: "'Paura e Delirio' è un viaggio di alcuni giorni dove ragazzi malati e disabili fanno tutto quello che vogliono: sbagliano, si divertono, provano nuove esperienze. Fanno, insomma, tutte quelle sciocchezze che noi tutti abbiamo fatto nell'adolescenza, ma che la malattia ha impedito loro. Per prendersi cura di loro ci sono altri ragazzi normodotati di estrazione differente. Il messaggio che vogliamo trasmettere? Vivere uniti consente giorno dopo giorno di risolvere i problemi di una quotidianità che tanti malati ormai non hanno più".