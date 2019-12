Incidente sulla 231 presso Bricco di Cherasco: un ferito nell’auto rovesciata a bordo strada

Dalle prime informazioni in nostro possesso sarebbe di un ferito il bilancio dell’incidente che, poco prima delle 16 di oggi, mercoledì 11 dicembre, ha coinvolto due automobili in transito sulla Statale 231, all’altezza dello svincolo di ingresso a Bricco di Cherasco, presso il cimitero della frazione.

Per cause ancora in corso di accertamento, due auto sono andate a urtarsi violentemente: ad avere la peggio una Toyota, che in conseguenza dello scontro è andata a rovesciarsi nella porzione di sedime che affianca la Statale in quella tratta.

Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dei Distaccamenti di Alba e Bra che, insieme all’emergenza sanitaria, hanno prestato soccorso agli occupanti delle due vetture.

Mentre scriviamo sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’incrocio e di recupero della vettura incidentata, con significativi rallentamenti alla circolazione stradale.

Ulteriori aggiornamenti non appena possibile.