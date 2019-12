Manovra, Campomenosi (Lega), Robin Tax una sciagura per i porti liguri, rischio perdita competitività

“La Robin tax al 3.5 per cento promossa dal governo giallorosso è l’ennesimo schiaffo ai porti italiani e una sciagura per gli scali liguri. In un momento di grande difficoltà per i collegamenti, oltre alle annose criticità del territorio si aggiunge l’incapacità di Pd e M5s al governo, con nuove tasse e balzelli. Anziché sostenere il settore della logistica, l’esecutivo lo penalizza ulteriormente: il rischio concreto di questo inaccettabile aumento di tasse che graverà sui territori è una perdita di competitività dei porti liguri nei confronti dei competitor del resto d’Europa”.

Lo dichiara in una nota Marco Campomenosi, europarlamentare della Lega, capo delegazione Lega al Parlamento Europeo