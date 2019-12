Associazioni, borghi e comitati presentano il Natale a Montà

Associazioni del paese, borghi e comitati di Montà d'Alba hanno preparato un ricco calendario di eventi per il mese di dicembre.

Dopo la festa di Natale presso la casa di riposo, il tour in mountain bike con due percorsi guidati e il trekking guidato sui sentieri, il pranzo offerto dalla ProRolandi agli anziani della Borgata, che si sono tenuti nel weekend appena trascorso, continuano gli appuntamenti fino al 31 dicembre.

Venerdi 13 dicembre alle ore 21 presso la biblioteca comunale “Libri in circolo” con il tema “Che libro vorresti che ti regalassero a Natale?”. Con ingresso libero

Domenica 15 dicembre alle ore 15 in frazione San Vito "Mani in pasta" per i bambini della scuola primaria, laboratori di cucina (dolci di Natale) organizzati dal Piedibus presso i locali parrocchiali della frazione

Sabato 14 dicembre alle ore 17 presso i locali della biblioteca “Nati per leggere”: lettura animata e musicata “La Favola di Gelindo”, a seguire merenda per tutti i bambini

Domenica 15 dicembre "Christmas Market": vendita di addobbi natalizi realizzati dai bimbi dell’asilo, con accompagnamento musicale del gruppo vocale Church’s Angels

Domenica 15 pranzo di Natale organizzato dal gruppo Caritas Montà presso l'ex centro anziani

Mercoledì 18 dicembre alle ore 21 presso la chiesa di San Michele serata degli auguri natalizi dell'Unitre con il concerto del gruppo Cotin e Ghete accompagnati da Bruno Valsania

Giovedì 19 dicembre alle ore 21 concerto natalizio della banda musicale “La Montatese” presso la vecchia Parrocchia

Sabato 21 dicembre alle ore 18 presso la Piscina comunale di Montà "Saggio di Natale di nuoto sincronizzato"

Domenica 22 dicembre “Dolci in piazza”: banchetto vendita di torte a cura del settore Volley della Polisportiva di Montà

Lunedì 23 dicembre presso l'Acli in fraz. San Vito "Aspettiamo il Natale" con cioccolata calda e vin brulè, musica e lancio di palloncini luminosi

Martedì 24 dicembre alle ore 14.30 in piazza San Michele “rinCORRI Natale” corsa podistica a tema costume natalizio. Con ritrovo ore 14. La partecipazione è gratuita per i bambini fino ai 13 anni, mentre per gli adulti il costo è di 5 euro. Al termine merenda offerta a tutti dall'Associazione A.P.S Montà

Martedì 24 dicembre alle ore 14 presso il Santuario dei Piloni "Caccia al presepe" attività ludica rivolta a tutti i bambini

Martedì 24 dicembre dalle ore 15.30 alle 18 in piazza San Michele "Laboratori creativi per bambini" organizzati dalla Proloco Montà. A seguire merenda per tutti i piccoli

Martedì 24 dicembre alle ore 18 in piazza San Michele "Aperitivo natalizio" offerto dalla Proloco di Montà

Martedì 24 dicembre alle ore 23 in piazza San Michele (dopo la Messa di Natale) distribuzione di dolci e vin brulè da parte degli Alpini, cioccolata calda e biscotti dal Borgo Villa. Concerto itinerante della banda musicale La Montatese

Martedì 24 dicembre alle 23 in fraz. San Rocco (dopo la Messa di Natale) distribuzione di cioccolata calda e vin brulè dalla ProSanRocco

Martedì 24 dicembre alle ore 23 in fraz. San Vito (dopo la messa di Natale) presso l'oratorio: distribuzione di cioccolata e dolci