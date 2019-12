oltreil25novembre, iniziativa della CGIL di Cuneo per dire NO alla violenza contro le donne

Ogni giorno in Italia 88 donne sono vittime di atti di violenza, una ogni 15 minuti. Vittime italiane in altissima percentuale ( l'80,2 per cento dei casi) con carnefici italiani nel 74 per cento dei casi. Senza distinzione di latitudine, l'aumento di vittime di reato di sesso femminile è lo stesso in Piemonte come in Sicilia.



Sono questi i dati, aggiornati al 25 novembre appena trascorso, che fotografano la violenza di genere in Italia, dati diffusi dalla Polizia di Stato alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.



E sono i numeri di una crisi culturale e morale che devono farci riflettere ben oltre la data della celebrazione alla quale va assegnata, invece, la giusta esposizione mediatica internazionale e l’importanza di mettere, un giorno all’anno al centro della scena, l’agghiacciante realtà della violenza contro le donne.



Oltre la celebrazione, quindi, la Cgil provinciale organizza un incontro che si terrà nella sede di Cuneo lunedì 16 dicembre alle ore 14,30 dal titolo #oltreil25novembre. Sarà l’occasione per presentare il libro “La violenza di genere psicologica” del braidese Andrea Testa, che affronta uno degli aspetti più problematici e pericolosi relativi alla tematica, e per entrare nel merito della realtà territoriale con gli interventi dell’Ispettrice D.ssa Mariella Faraco della Questura cuneese e di Adonella Fiorito, Presidente provinciale dell’Associazione Mai+sole.



Con questa iniziativa vogliamo sottolineare quanto sia importante ricordare che ogni giorno dell'anno si contano donne vittime di violenza, per mantenere alta l’attenzione sul problema e vigilare sull’applicazione delle leggi, per promuovere una nuova cultura sociale e una maggiore consapevolezza che porti alle denunce.



L’iniziativa è aperta a tutti.



La Segreteria provinciale