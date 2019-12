Per Natale "Immergiti nell’atmosfera di Crava-Betlemme"

Edizione possiamo dire ormai quasi storica, sia per il percorso che per le rappresentazioni degli antichi mestieri ed il numero dei figuranti, quella del Presepe Vivente della frazione Crava di Rocca de Baldi che andrà in scena spegnendo con questa edizione la settima candelina.

La manifestazione è particolare nel suo genere, stemprando con dolci note e antichi mestieri le vie più antiche della frazione; conquistando, nel corso degli anni, un posto speciale nella preferenza di tanti visitatori che puntualissimi arrivano per prendere parte ad un evento reso suggestivo dalla cornice particolare data dalla stessa natura al piccolo borgo cravese.

I figuranti che sono molti, saranno impegnati a comporre un grande presepe a cielo aperto, simile a quello che fatto con le statuine, illumina le nostre case durante le festività e sembra inviare bagliori di speranza e serenità

Il percorso sarà simile a quello degli scorsi anni portando alla scoperta di angoli e piccoli cortile immersi in un’atmosfera ricca e suggestiva che ci riporta indietro nel tempo sino a duemila anni fa, dove si potrà scorgere un Giuseppe disperato il quale cerca riparo alla sua sposa Maria che, affaticata e dolorante, finalmente troverà riposo nella capanna sulla piazza della chiesa e li darà alla luce il piccolo Bambin Gesù che al canto degli angioletti dormirà tranquillo nella sua culla.

Come ogni anno vi aspettiamo numerosi (ingresso gratuito) la sera del 24 Dicembre dalle ore 21.00 alle ore 24.00 e nel pomeriggio del 26 Dicembre dalle ore 15.00 alle 18.00 (in caso di maltempo la manifestazione del 26 Dicembre si terrà Domenica 29 Dicembre dalle ore 15.00 alle 18.00)