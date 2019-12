Tra bagliori di torce, costumi di antichi mestieri, enogastronomia, musica e luoghi unici il Roero abbraccia il Natale

Il territorio roerino abbraccia il periodo natalizio subito dopo la Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, portando avanti il magico momento dell’anno in cui l’enogastronomia e il tartufo bianco delle colline di Langa e Roero si incontrano e fanno da punto di attrazione a livello internazionale. Lo fa con una serie di eventi nel mese di dicembre per assaporare l'atmosfera natalizia nel Roero: il "Sentiero dei presepi spontanei" nelle Rocche, "YouChristmas" a Canale, Presepe Vivente a Montaldo Roero, concerti natalizi, camminate, corsa mascherata, mostre, merende e degustazioni nei centri storici dei paesi.

Domenica 15-22 dicembre a Canale "You Christmas". Dalle ore 10 alle 18 nel centro storico del paese con i suoi portici e le eleganti piazze più di 40 espositori presenteranno i prodotti per gli acquisti natalizi, in un'atmosfera di luci, colori, felicità, musica e animazione da strada lungo le vie. Ogni domenica ci sarà una proposta di animazione diversa per grandi e piccini.