Rifreddo: sabato 14 dicembre la seconda giornata per la distribuzione dei kit per la differenziata 2020

Si terrà sabato 14 dicembre la seconda giornata per la distribuzione dei kit per la differenziata 2020 nel piccolo comune montano di Rifreddo. Gli abitanti potranno ritirare l’occorrente per fare la raccolta porta a porta dalle 10 alle 12 presso il salone polivalente situato sotto alle scuole elementari.

Un momento che concluderà le distribuzioni collettive. Infatti dal 15 dicembre il kit potrà essere ritirato direttamente presso gli uffici comunali.

"Piano piano - ci spiega il sindaco Cesare Cavallo - il sistema organizzativo per rendere il più semplice possibile la fornitura dei sacchetti per il porta a porta si sta stabilizzando ed a regime non dovrebbe più essere necessario recarsi a Revello presso l’isola ecologica. Sempre per consentire ai residenti, a cui tra l’altro approfitto per fare i complimenti per l’impegno profuso nel differenziare, di disporre di un numero sufficiente di sacchetti anche per il 2020 il comune acquisterà una fornitura aggiuntiva degli stessi che metterà a disposizione per coloro che dovessero terminare la fornitura prevista dal contratto col Consorzio Sea. Una fornitura che sarà possibile ritirare poi direttamente in comune".

Per maggiori informazioni contattare gli Uffici comunali allo 0175.260022.