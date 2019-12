L'onorevole Ciaburro (FdI) chiede al governo misure per evitare "lo spopolamento dei piccoli comuni"

Il Governo, all’interno delle votazioni riferite al Decreto Legge relativo alle misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti della direttiva CE sulla qualità dell’aria, ha accolto un Ordine del Giorno a mia prima firma nel quale si impegna “a valutare l’opportunità di avviare iniziative al fine di ridurre il fenomeno dello spopolamento e ad incrementare le risorse per la prevenzione del dissesto idrogeologico nelle aree montane, in particolar modo per la manutenzione, il rifacimento o l’ampliamento di opere idrauliche e idrogeologiche, per una efficiente gestione dei boschi per la costruzione di nuove opere di difesa idrogeologica dei canali e corsi d’acqua, per la difesa dei versanti da frane e slavine e per la sistemazione delle aree in frana, con relativi drenaggi”.

Mi auguro fermamente che il Governo voglia dar seguito con urgenza a questo impegno preso perché la manutenzione delle nostre montagne è il primo passo per la salvaguardia dal dissesto idrogeologico.