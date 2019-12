Concerti natalizi dell'Istituto Musicale Venasca Valle Varaita

L'Orchestra dell'Istituto Musicale di Venasca e della Valle Varaita "Don Allemano", in occasione delle imminenti festività natalizie, sta lavorando all'allestimento del repertorio, curato e diretto dal prof. Ricca, per i concerti che si svolgeranno in numerosi comuni. Sul palco si alterneranno brani orchestrali e cantati, un viaggio per immergersi nella magia del Natale con celebri melodie provenienti da tutto il mondo.

Si inizierà lunedì 16 dicembre alle ore 21 a Busca, giovedì 19 dicembre sarà la volta del consueto ed attesissimo concerto presso la chiesa Parrocchiale di Venasca alle ore 21.

Nel weekend che precede il Santo Natale l'orchestra si sposterà a Tenda presso il Museo delle Meraviglie dove suonerà sabato 21 dicembre alle ore 17.

Gli appuntamenti serali continuano venerdì 27 a Vernante e sabato 28 a Centallo alle ore 21. Per festeggiare l'Epifania invece l'orchestra si esibirà domenica 5 gennaio a Casteldelfino presso la chiesa Parrocchiale alle ore 17.

Il Direttore e il corpo docenti dell'Istituto vi aspettano numerosi ai concerti e augurano a tutti Buone Feste e sereno Anno Nuovo!

Per info consultare il sito http://www.istitutovenascavallevaraita.it/.