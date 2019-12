Domenica 15 Dicembre nel parco dell'ex convento dei Cappuccini di Busca inaugurato il presepe del Museo dell'Ingenio

Le prossime aperture speciali sono previste il 26 Dicembre per Santo Stefano, il 29 Dicembre ed il 1° Gennaio per due pomeriggi di animazione per bambini con Prezzemolo, il 5 Gennaio per la consueta apertura del primo giorno del mese ed infine il 6 Gennaio e il 12 Gennaio, come sempre dalle 14.30 alle 18.30.