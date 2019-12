Venasca: Valentina Rosso è arrivata al capolinea della sua esperienza di servizio civile

Martedì 10 dicembre Valentina Rosso di Venasca ha terminato la sua esperienza di servizio civile del progetto “Monviso Aggrega” promosso dal Consorzio Monviso Solidale. Ha aderito un anno fa al bando ed ha voluto mettersi a disposizione nella nostra comunità Venaschese per aver svolto il suo operato con grande impegno e dedizione nei diversi servizi tra i quali: assistenza prescuola e doposcuola, assistenza ai pasti alla mensa scolastica presso la Scuola Primaria e Secondaria, assistenza ai compiti dei ragazzi presso l’oratorio della Parrocchia, collaborazione nello svolgimento dell’Estate Ragazzi, servizio nella biblioteca come animazione alla lettura ai bambini e prestito libri verso gli utenti anziani e grande supporto negli uffici comunali.

“Nel corso di questi 12 mesi hai rappresentato una risorsa importante per il nostro Comune – ha sottolineato l’operatore locale del progetto Lucia Barra alla cerimonia di commiato insieme ai colleghi, dipendenti e amministratori - posso affermare con piacere, che grazie al tuo lavoro, siamo riusciti a migliorare la qualità dei servizi offerti alla popolazione. Sei stata una ragazza molto collaborativa. Hai saputo con coraggio, impegno e spirito di sacrificio affrontare i vari servizi. Voglio esprimerti un ringraziamento personale perchè con il tuo sorriso e la tua simpatia hai saputo adoperarti nelle varie strategie dove hai creato entusiasmo, creatività e altruismo: un modo gioioso e utile per donare il tuo prezioso tempo verso tutti gli utenti del nostro progetto”,

Il sindaco Silvano Dovetta ha concluso: “Ribadisco l’importanza del servizio civile per il nostro paese che come tanti altri di pari dimensioni riscontrano quotidianamente difficoltà di tipo economico e burocratico e dunque queste forme di volontariato diventano realtà importanti per offrire diversi tipi di servizi a favore della collettività sia in ambito scolastico che per quanto riguarda la Biblioteca e l’Oratorio. Vorrei invitare tutti i giovani a prendere in considerazione questa opportunità per il futuro per dedicare un anno della propria vita a questa esperienza che può anche diventare un trampolino di lancio per il lavoro. Ringrazio ancora tantissimo Valentina per tutto il lavoro svolto e per la collaborazione dimostrata nel corso di questo anno augurandole di proseguire il suo cammino conseguendo una piena realizzazione sia dal punto di vista lavorativo che personale.

Ringrazio infine l’OLP Lucia Barra per tutto l’impegno impiegato per realizzare questo progetto che è stato particolarmente apprezzato dal Consorzio Monviso Solidale che, nel corso della giornata conclusiva, ha rilasciato un riconoscimento al Comune”.