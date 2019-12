Cuneo: Puntini in scatola, si apre l’esposizione di Corrado Odifredi che proietta nell'universo

“Dots in a box" ovvero "puntini in scatola": si inaugura giovedì 12 dicembre alle 18, presso l’Ottica 48, in via Roma 48 a Cuneo, l’esposizione di Corrado Odifreddi.

Sono una cinquantina di disegni, grafite su carta, realizzati tra il 2014 e il 2019, insieme ad una installazione già allestita dall’artista cuneese nella chiesa di Santa Maria del Monastero a Manta e al Filatoio rosso di Caraglio.

I “puntini in scatola” sembrano cieli stellati e spesso sono così convincenti da sembrare una carta del cielo Nasa. “Ma non vogliono avere la valenza di una mappa o di una costellazione: semplicemente evocano i sentimenti e le emozioni di quando si guardano le stelle". Afferma Odifreddi, che in questi lavori con tecnica certosina, si muove tra un ambito estremamente grande come l’universo e un elemento piccolo come l’atomo. Proiettando chi li osserva in una immensità cosmica.

Negli ultimi lavori mantenendo il fondo nero, con figure e situazioni di attualità, porta spunti di riflessione sulle criticità del momento storico: dai migranti alla violenza.

L’esposizione sarà visitabile fino a fine gennaio, dal martedì al sabato in orario: 9,30/12,30 -15,30/19,30. Ingresso libero.

Curatori della mostra: Fabrizio Quiriti, Enrico Agnese. Autori del testo critico: Domenico Olivero, Francesco Poli, Serena Revelli.