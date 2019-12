La Strada Romantica delle Langhe e del Roero ha rinnovato il suo look

Per quest’autunno la Strada Romantica delle Langhe e del Roero ha rinnovato i suoi abiti, con alcune semplici novità. Innanzi tutto, ora ad accoglierci negli 11 comuni tappa, da alcune settimane vi è un cartello stradale che immediatamente identifica il comune come ospitante la tappa della Strada Romantica.

Una semplice implementazione che, però, permette a tutti con estrema immediatezza di sapere che in paese è allestita l’area panoramica, sempre accessibile.Le tappe di Camerana, Mombarcaro, Murazzano, Cissone, Benevello, Trezzo, Neive, Magliano e Vezza, inoltre, hanno rinnovato la pannellistica, ormai usurata, per accogliere nuovi pannelli. Laddove sostituiti, i testi sono stati integrati con un QR-code, uno strumento ausiliario dedicato agli ipovedenti, che permette di aprire sul proprio smartphone la voce dell’attore albese Paolo Tibaldi narrante le bellezze del territorio.

Per finire dal 4 di ottobree fino alla fine dell’anno, in via sperimentale, il Comune di Neive ha aperto un nuovo ufficio turistico nel centro storico del comune tappa. La cabina di regia per il lancio dell'ufficio turistico è stata avviata da Itur, società di Mondovì leader nel settore dell'accoglienza, grazie anche ad una partnership strategica con l’associazione Turismo in Langa di Alba.Al fine di agevolare i turisti nel soggiorno a Neive e, allo stesso tempo, fornire un servizio per i residenti, l'infopoint è stato arricchito di un bookshop, dove poter trovare accanto al materiale turistico e informativo, anche titoli di accesso e servizi (biglietti di ingresso a mostre e musei, ticket di accesso ad attività sportive e ricreative, biglietti dei trasporti pubblici, ecc.).

All'interno dell'ufficio è stato anche allestito un angolo family, con tavolino e sedie a misura di bambino, dove i piccoli viaggiatori troveranno tutto il necessario per disegnare e colorare nei momenti di attesa.A oggi si contano 1.788 turisti passati nel mese di ottobre e oltre 1.000 dall’inizio di novembre a oggi. Tra questi il 40% si reca nell’ufficio per chiedere informazioni sulla Strada Romantica delle Langhe e del Roero o, conoscendola già, per ritirare la mappa che illustra le varie tappe.

La Strada Romantica continua a posizionarsi come un attrattore turistico forte, in grado di emozionare!LA STRADA ROMANTICAL’atmosfera delle LangheLa scelta di “ambientare” le proposte lungo il percorso della Strada Romantica delle Langhe e del Roeronon è certo casuale: le undici tappe del percorso, ciascuna delle quali legata a un particolare tema, descrivono in modo fedele e al tempo stesso poetico l’anima del territorio. La Strada Romanticaè un viaggio –fisico ed emozionale –nel territorio di Langa e Roero, fra passato e presente, fra paesaggi e suggestioni letterarie. Il percorso parte da Vezza d’Alba e prosegue attraverso i comuni di Magliano Alfieri, Neive, Treiso, Trezzo Tinella, Benevello, Sinio, Cissone, Murazzano, Mombarcaro e Camerana.

11tappe -punti panoramici allestiti con un albero “parlante”, che offre suggestioni letterarie, accanto ad una panca “romantica” per un’originale seduta a coppia -, 30 escursioni naturalistiche, 130 km di strade panoramiche e 300 spunti letterari.ROMANTICA, sulla Strada Romantica è San Valentino tutto l’anno!Da San Valentino i ristoranti, le cantine e le strutture ricettive della Strada Romantica delle Langhe e del Roero daranno il via a convenzioni e sconti per celebrare il romanticismo.Infatti sullaStrada Romantica delle Langhe e del Roero è San Valentino tutto l’anno! Ecco che allora si può approfittare di una qualunque occasione per godere delle Langhe e del Roero! Basterà presentare alla struttura scelta il coupon scaricabile dal sito web della Strada Romantica (www.stradaromantica.it), sui quali sarà anche possibile consultare il dettaglio di tutte le offerte previste e trovare i contatti delle strutture convenzionate.

I coupon hanno validità fino al 30 dicembre 2019, le prenotazioni (fortemente consigliate) andranno effettuate telefonando direttamente alla struttura prescelta.InformazioniTutte le offerte e i dettagli di Romantica consultabili sul sito www.stradaromantica.it. Per informazioni telefonare allo 0173.364030 o scrivere a info@stradaromantic