Con 100 alberi coloratissimi Santa Vittoria d'Alba augura Buon Natale (FOTO)

Per chi arriva in questi giorni a Santa Vittoria d'Alba gli sembrerà di vivere in un sogno natalizio. Tutto il paese è addobbato a festa con un centinaio di coloratissimi alberi di Natale in bellavista nelle piazze Europa e Bertero e lungo vie e gli spazi comunali.

Circa 60 alberi da 1 a 2 m. in legno stilizzati e di varie forme sono stati costruiti dai volontari del paese Giancarlo Barberis e Teresio Sartore con il legno regalato dalla ditta Dellavalle pallets, e addobbati con fantasia e grande originalità dalle classi delle scuole: dell'infanzia, primaria e media del comune santavittoriese.

I bambini ed i ragazzi hanno utilizzato: cd e lattine colorati, stelline e stelle di Natale ritagliate su carta, impronte di mani multicolor su carta, decorazioni di fiori, sughero di ogni forma, pacchi regalo, cuori e candele su legno, angioletti all'interno di bottigliette.

L'idea è partita dall'amministrazione comunale con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo Carlo Bertero e la biblioteca comunale di Santa Vittoria d'Alba con l'obiettivo di rendere più suggestivo il paese e scambiarsi gli auguri di Natale, con un albero decorato. Poi, le associazione, gli abitanti e le attività hanno cavalcato l'iniziativa realizzando alberi personali con ornamenti classici, il presepe, ed una libreria con le cassettine in legno di colore verde.

"Le scuole hanno aderito subito con entusiasmo. Abbiamo dato ad ogni a classe un albero che loro hanno addobbato con fantasia e grande originalità - spiega il vice sindaco Adriana Della Valle - Sono state tante le adesioni per fare gli auguri di Natale con l'albero personalizzato da ognuno".