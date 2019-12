Una festa lunga un anno per la mitica leva albese del 1969 (FOTOGALLERY)

Ad Alba il 2019 è stato un anno indimenticabile per un gruppo di quasi 200 persone che hanno due cose in comune: sono tutti nati esattamente 50 anni fa e hanno frequentato Alba negli anni di scuola.



Un aperitivo ogni primo venerdì del mese da febbraio, per festeggiare il compimento del mezzo secolo, tutti insieme. Una chat Whatsapp nata a gennaio li tiene uniti ogni singolo giorno. Si definiscono un condominio virtuale, in via dei Matti, ma al numero 69.



Alcuni non si sono mai persi nel corso della vita, altri si sono ritrovati quest’anno, altri non si erano mai conosciuti prima. Ma oggi formano un grande gruppo, che continua a incontrarsi e a divertirsi.



Ogni mattina la vita del condominio inizia con un saluto agli inquilini, per proseguire con gli auguri, con tanto di fotografia del festeggiato, chi quel giorno compie i “fatidici 50”. "Perché siamo in tanti ma ogni persona è speciale".



Dopo 10 aperitivi, fatti da febbraio a novembre, con una presenza di 70-80 persone ogni volta, venerdì 6 dicembre hanno organizzato una grande cena alla quale hanno partecipato in tanti, più di 100.



Brindisi, balli, canti, giochi, scherzi, tutta la serata ha visto protagonista la voglia di stare insieme, sapendo e sperando che il prossimo anno non smetteranno di incontrarsi. Perché quelli del 69 ad Alba stanno vivendo un’esperienza incredibile, alla quale non vogliono rinunciare, nemmeno se gli anni non sono più una cifra tonda....



I progetti sono stati tanti, le persone tutte entusiaste di farne parte, dove c’è posto per tutti di esprimersi al meglio. Sono uniti da tante passioni: la musica, i viaggi, i ricordi. Hanno anche in corso tanti progetti di solidarietà per la loro città, e nei prossimi mesi saranno occasioni in più per continuare a incontrarsi.



Hanno progettato una maglietta speciale, personalizzata che è la protagonista assoluta del progetto #PortaLaLevaNelMondo, mostrando orgogliosi le fotografie con la maglietta indossata in ogni viaggio intrapreso nel 2019. Da Roddino a Bali, la maglietta è stata in tutto il pianeta.

"È stato un anno fantastico in cui abbiamo formato una grande famiglia. La famiglia della mitica leva del 69 di Alba".