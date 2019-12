C'era bisogno di un altro libro sul Toro? Si presenta il 19 dicembre 'Pillole di Immortali' alle 21 al Museo del Grande Torino

C'era bisogno di un altro libro sul Toro?

Probabilmente sì, perché quando vedi che quello che è stato il primo amore della tua vita, l'unico che non hai mai cambiato, per quante te ne abbia combinate, versa in un grave stato di malattia, cerchi di fare qualcosa, a costo di sconfinare nell’accanimento terapeutico.

E così ecco questo “Pillole di Immortali - Estratto di Granatismo a pronta assimilazione”, tentativo di aiutare il tifoso disperato ad assimilare e metabolizzare i continui rovesci che sembrano non aver mai fine, a minare uno stato di salute già traballante, una pillola per volta, fino al termine della cura.

Il libro di Domenico Beccaria nasce dalla rubrica 'Immortali' sul nostro quotidiano on line Torinoggi.it e porterà nelle mani dei tifosi del toro un mix di on line ed off line. Ci sentiamo quindi protagonisti come gruppo editoriale ed abbiamo cercato di creare un prodotto di comunicazione che potesse intercettare le nuove esigenze di tifosi granata moderni

Il tour delle presentazioni inizia dalla “sede ospedaliera” principale, ovvero il Museo del Grande Torino, dove si terrà la prima assoluta, giovedì 19 dicembre alle 21. Di li si proseguirà nei vari “ambulatori distaccati”, sedi di club granata che si sono già offerti ad ospitare, secondo un calendario che verrà reso noto al più presto ed aggiornato mano mano che si aggiungeranno date.

Prendete il numero e attendete fiduciosi il turno...siete tutti invitati