Giornata dedicata alle persone scomparse: Alba si accende di verde "speranza"

Per la giornata dedicata alle “persone scomparse”, giovedì 12 dicembre, l’Amministrazione comunale di Alba illumina di colore verde “speranza” le torri della centralissima piazza Risorgimento.

Le luci delle torri si sono accese al tramonto.

La giornata dedicata agli scomparsi è nata in ricordo di una donna, madre di due bambini, scomparsa nel nulla molti anni fa. Oggi sono quasi 60 mila le persone scomparse in Italia.

"Ogni persona scomparsa è fonte di profondo dolore per i suoi cari – dichiara il sindaco di Alba Carlo Bo - Per questo abbiamo accolto con grande partecipazione emotiva l’iniziativa di sensibilizzazione cui aderiamo illuminando di verde le torri di piazza Risorgimento, in prossimità del Palazzo comunale".