I licei di Mondovì incentivano gli acquisti online: il disappunto dei commercianti monregalesi

All'alba, ormai, del 2020 non stupisce più sentir parlare di e-commerce, ovvero le compravendite gestite attraverso il web. Una formula che, talvolta (non sempre), consente all'utente di risparmiare sul prezzo finale del prodotto e che sta gravando sempre di più sulle sorti del commercio di vicinato, soprattutto nei Comuni medio-piccoli.

È il caso di Mondovì (poco più di 22mila abitanti), dove, in queste ore, imperversa sui social network una polemica, condotta fin qui con toni educati, in merito alla decisione dei licei di Piazza, raggruppati sotto una comune denominazione ("Vasco Beccaria Govone"), di incentivare gli acquisti online: "Abbiamo aderito - spiega il preside, Bruno Gabetti - a una una convenzione nazionale con il colosso Amazon, che, senza creare costi aggiuntivi per i clienti, permette di devolvere una percentuale del valore della loro spesa alla nostra scuola. Tutti coloro che lo vorranno potranno così, con un semplice click, decidere che il 2,5% del valore dei loro acquisti sia devoluto al liceo per finanziare l'adozione di materiali e/o beni strumentali per gli allievi. Grazie ad Amazon per questa bella iniziativa e grazie a chi, acquistando, si ricorderà della scuola".