Il Roero negli scatti di 50 appassionati al concorso fotografico dei Cavalieri

Una grande partecipazione, contenuti di pregio, un tema dalle mille prospettive (“Emozioni da vivere”) e una storia destinata a continuare, nel ricordo dell'indimenticato medico canalese Nino Calorio, che fu tra i padri di questa meritoria iniziativa.



Sono questi gli elementi fondanti dell'edizione 2019 del concorso fotografico bandito dall'Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero, rilanciato in questa annata sotto la spinta del gran maestro Carlo Rista e della Commissione giovani, con una giuria della quale hanno fatto parte, tra gli altri, Dante Faccenda (presidente della commissione cultura dell'Ordine), le insegnanti Marialuisa Tomasi e Ivana Binello (quest'ultima, vedova dello stesso Calorio), il vice gran maestro aggiunto Davide Castello, gli esperti Roberto Ambrosio e Massimo Marescotto, e infine i fotogiornalisti Beppe Malò, Severino Marcato e Paolo Destefanis.



Oltre cinquanta i partecipanti al premio, provenienti anche da oltre i confini dell'Albese. Ventisette gli scatti ammessi alla finale, opere che compongono ora una mostra che rimarrà visitabile sino a fine anno nel salone monumentale del municipio di Castagnito, aperta tutte le mattine dei giorni feriali.



Proprio l’Amministrazione del centro roerino si è dimostrata quest’anno un partner motivato e generoso dell’iniziativa, col sindaco Carlo Porro in prima fila alla cerimonia di premiazione andata in scena domenica 8 dicembre negli antri storici della casa comunale, risalenti addirittura al '400.



Storia passata e storia presente, fuse insieme ed esaltate dall'allestimento fotografico dei concorrenti più bravi: ai quali spetta, al di là di ogni onore premiale, un plauso sincero per essersi messi in gioco, uscendo con la macchina fotografica a tracolla – in qualche caso coi sempre più diffusi smartphone – per conoscere meglio il nostro Roero, fermandolo idealmente nelle loro immagini.



A vincere il primo premio assoluto è stato Tom Piatti da Santo Stefano Roero con l'opera “Passaggio a Sud-Est”: 80 anni portati in modo eccellente e attento conoscitore della Sinistra Tanaro, è stato lui, a sua volta, a “premiare” l'Ordine con un suo Dvd autografo incentrato sulla flora spontanea delle colline e delle rocche roerine.



A seguirlo sul podio, ci sono stati Bartolomeo Costamagna da Magliano Alfieri e Bruna Olivero da Vezza d'Alba. Menzione d'onore, invece, per Maria Pia Ferrero, Lia Canonica, Fabio Fazzone, Laura Serra, Luigi Casetta, Valter Abbà e Daniela Taliano, oltre che per Sergio Casetta, cui è spettato il premio speciale “Castagnito nel cuore” definito dalla Giunta del paese del Castel Verde.



Un Roero in salute, allora: consapevole di quanto una fotografia sia segno di appartenenza ai luoghi di vita quotidiana, e invito alla scoperta di un territorio foriero di spunti.