"Immigrazione e politiche del lavoro": incontro sabato a Racconigi con Gribaudo, Orfini e Calderoni

Si terrà sabato 14 dicembre alle ore 10, presso il Salone Soms di Via Carlo Costa 23 a Racconigi, l’incontro “Immigrazione e politiche del lavoro – nuovi modelli di sviluppo”, promosso dal circolo PD di Racconigi “G. marinetti G. Longagnani, al quale parteciperanno la deputata del territorio e vicecapogruppo alla Camera Chiara Gribaudo, il deputato ed ex presidente PD Matteo Orfini, il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni. Sarà presente anche il segretario regionale PD, Paolo Furia.



“Sarà una bella occasione per confrontarci sulle politiche di accoglienza del nostro territorio e su come queste siano strettamente legate al tema del lavoro, in particolare del lavoro agricolo”, dichiara Chiara Gribaudo.

“Il fenomeno dei migranti della frutta, indispensabili per le nostre valli ma che ogni anno rischiano di diventare un’emergenza umanitaria, deve trovare una soluzione nazionale basata su sistemi di collocamento. È importante partire da qui, dall’esperienza di territori che anno dopo anno hanno messo insieme istituzioni, forze dell’ordine e associazioni del terzo settore, ascoltare e costruire insieme una risposta che possa servire a tutto il Paese. Nella nostra terra passano ogni anno migliaia di ragazzi migranti – prosegue – alla ricerca di qualche giornata di lavoro nei campi: arrivano senza orientamento, senza servizi, senza garanzie, e rischiano di essere preda dei caporali. In altre zone dell’Italia è anche peggio. La legge contro il caporalato ha fatto molto, ma alcune parti che riguardano gli alloggi e il lavoro stagionale devono essere ancora attuate e possono essere allargate. E dobbiamo assolutamente mettere in discussione la prima causa di irregolarità e insicurezza, la legge Bossi-Fini. Aspettiamo numerosi i cittadini per approfondire questi temi insieme.”